Recherche zoekt bij ramkraak gebruikte auto

Omstreeks 03.00 uur kwam bij de meldkamer de melding binnen dat er bij de supermarkt aan de Volendamlaan vermoedelijk een ramkraak was gepleegd. Agenten gingen direct poolshoogte nemen en zagen dat er inderdaad een auto tegen de gevel was gereden, maar dat deze onverrichterzake weer vertrokken was. Direct werd een zoektocht ingesteld naar de gebruikte bestelauto en de verdachte(n), maar dit leidde niet tot de aanhouding van een verdachte.



De recherche aan bureau Zuiderpark onderzoekt de zaak en heeft inmiddels de beschikking over camerabeelden. Daarop is te zien dat de gebruikte auto een bestelauto is, mogelijk van het type Peugeot Partner met een zilverkleurige imperiaal op het dak. De auto is nadat deze de gevel ramde, weggereden rechtsaf de Volendamlaan opgereden. Vlak voordat de auto tegen de geven rijdt, is te zien dat er een jonge man met een donkere parkajas en een capuchon met bontkraag op zijn hoofd, wegrent. Of dit een verdachte is of een mogelijk zeer waardevolle getuige, is op dit moment niet duidelijk. De recherche komt graag met deze man in contact.



In verband met het onderzoek komt de recherche graag in contact met mensen die in hun omgeving een bestelauto hebben zien staan/rijden die –sinds zaterdagnacht- ineens schade heeft. Ook als u informatie heeft over de vermoedelijke verdachte of wanneer u in de omgeving van de Volendamlaan iets gezien heeft dat met deze zaak te maken heeft, komt de recherche graag met u in contact via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.