Politie neemt 31 kilo hennep in beslag

Surveillerende agenten zagen eind van de middag op de Burgemeester Caan van Necklaan een man met een lege tas een woning in gaan, waarvan zij wisten dat daar in het verleden een hennepkwekerij gevestigd was. Op het moment dat de man met een overvolle tas weer naar buiten kwam, hebben zij hem gecontroleerd en bleek hij een tas vol hennep bij zich te hebben. Direct werd de situatie ‘bevroren’ en hielden de agenten de man, een 25-jarige Leidschendammer, aangehouden. In de betreffende woning troffen de agenten een 29-jarige Leidschendammer aan met 100 joints. Ook hij werd aangehouden. In de kelderbox bleek in totaal bijna 31 kilo hennep te liggen. Alle hennep is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Beide verdachten zijn op het politiebureau ingesloten voor verhoor.