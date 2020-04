Twee gewonden bij steekincident in woning

De politie kreeg omstreeks 05.40 uur een melding van een steekincident in de woning. Ter plaatse voor de woning troffen zij het 40-jarige slachtoffer aan. De man had een forse wond aan zijn hand.. Hij verklaarde dat hij was gestoken door een man die nog in de woning verbleef. Dat bleek de 38-jarige bewoner van het pand te zijn, die aldus het slachtoffer, hem en een andere man had gestoken. De derde persoon die in de woning verbleef raakte daarbij ook gewond. Deze man, een 43-jarige Rotterdam had ook enkele steekwonden. De 38-jarige verdachte werd aangehouden op verdenking van poging doodslag, danwel zware mishandeling. De polite stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident.