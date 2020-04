Dertig personen bekeurd voor overtreding noodverordening

Zevenbergschen Hoek - Op een crossterrein nabij het treinstation Lage Zwaluwe, aan de Westelijke Parallelweg in Zevenbergschen Hoek, zijn zaterdagavond ongeveer 30 mensen bekeurd voor samenscholen. In verband met de afgekondigde noodverordening met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus is het verboden om in groepen bij elkaar te komen en dient men afstand te houden van elkaar.