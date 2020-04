Man gewond bij steekincident

Op zaterdag 4 april 2010 om 17.15 uur werden politie en ambulance naar een woning in de van Mierisstraat gestuurd. Er zou daar gevochten worden. Toen agenten voor de deur stonden kwam een bloedende man naar buiten. Hij bleek meerdere steekwonden te hebben. Ambulancepersoneel ontfermden zich over hem en hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de man geen Nederlands of Engels sprak werd niet duidelijk wat er was voorgevallen. In de woning troffen de agenten meerdere arbeidsmigranten die onder invloed waren. Ook deze spraken nagenoeg geen Nederlands of Engels. Ook waren er meerdere bloedsporen in de woning. Uit de karige informatie bleek dat er een ruzie was geweest die was uitgelopen op het steekincident. Twee van de bewoners werden aangehouden en naar het bureau gebracht. Onderweg werd een van de verdachten onwel en bij het bureau werd de surveillance-eenheid opgewacht door een ambulance. De verdachte is in het ziekenhuis onderzocht. Beide verdachten zijn ingesloten. De recherche gaat de zaak onderzoeken.