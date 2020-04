Politie zoekt getuigen van overval op woning

We zijn ook nog op zoek naar mogelijke getuigen of mensen die iets weten dat met deze overval te maken heeft. Ook mensen die mogelijk beelden hebben via een beveiligingscamera roepen we op zich te melden. Dat kan via het tipformulier of het nummer 0900-8844. Volledig anoniem contact opnemen kan ook: 0800-7000 (www.meldmisdaadanoniem.nl).