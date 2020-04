Verdachte aangehouden voor steekincident

In de loop van de nacht kwam in het onderzoek ook een voertuig met twee mannen in beeld. Op dat moment gingen collega’s er vanuit dat één van hen mogelijk de verdachte van het steekincident was. Op de Boschdijk is deze auto een stopteken gegeven en zijn de mannen volgens de procedure uit de auto gepraat. Collega’s hadden daarbij uit voorzorg hun vuurwapen getrokken. Niemand raakte gewond. Op het bureau bleek geen van de mannen de verdachte van het steekincident te zijn. Het tweetal is met excuses weer heengezonden.