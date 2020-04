Partij drugs en grondstoffen in woning aangetroffen

De politie had een onderzoek in de woning ingesteld op basis van informatie dat er een hennepplantage zou zijn. Buiten de woning was de geur van hennep waarneembaar. Agenten spraken de bewoner hierop aan en vonden naast een hoeveelheid hennep in de woning een grote hoeveelheid XC-pillen en grondstof voor het vervaardigen van synthetische drugs. Het totale gewicht bedroeg 33 kilo. De bewoner van het pand wordt door de politie verhoord. De politie stelt verder een nader onderzoek in naar de herkomst van de drugs en de grondstoffen.