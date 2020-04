Rotterdammers aangehouden voor inbraakpoging

Omstreeks 21.30u kwam bij de politiemeldkamer de melding binnen dat er op de Donau in Nieuwerkerk aan den IJssel drie jonge mannen liepen die opvallend veel belangstelling in één van de woningen leken te hebben. Agenten gingen poolshoogte nemen en zagen in de omgeving een groepje van drie jongens die voldeden aan het opgegeven signalement. Nadat zij de drie hadden aangesproken, werden bij de bewuste woning braaksporen aangetroffen. In de voortuin van de woning werd een handschoen aangetroffen die bleek te matchen met de handschoen die één van de verdachten bij zich had. De drie, Rotterdammers van 18, 20 en 21 jaar, zijn aangehouden en ingesloten op het politiebureau.