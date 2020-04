Doe mee met het Politie Paaseieren Zoekspel!

Oost-Nederland - Het is bijna Paasweekend en voor veel mensen is het traditie om er lekker op uit te gaan: brunchen in je favoriete restaurant of gezellig met de hele familie paaseitjes zoeken. Wat balen dat we juist nu binnen moeten blijven. Daarom organiseren wij het grote (online) Politie Paaseieren Zoekspel. We brengen de zoektocht naar jullie huiskamers. Als je de oplossing instuurt, maak je kans op een optreden van de zingende politieagent!