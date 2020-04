Politie betrekt burgers bij onderzoek woningoverval Brakel

Na de gewapende overval, waarbij een van de bewoners werd mishandeld, is de politie direct een onderzoek gestart. Het team heeft al bruikbare informatie ontvangen, zo is bijvoorbeeld bekend dat de daders er vandoor gingen in een klein donkerkleurig autootje. Helaas heeft het onderzoek nog niet tot de aanhouding van de drie overvallers geleid en daarom hoopt de recherche dat informatie van kijkers en mensen uit de omgeving het onderzoek verder helpt. Om zoveel mogelijk mensen mee te laten kijken en denken stuurt de politie maandag 6 april dus een sms’je naar iedereen die rond het tijdstip van de overval in (de buurt van) Brakel was. Dat kunnen bewoners van Brakel zijn, maar ook mensen die op dat moment in of rondom Brakel waren of verbleven.