Aanhouding na inbraak horecazaak

Net na middernacht brak een man in bij een horecagelegenheid aan de Bataviastraat, terwijl een andere man op de uitkijk stond. Een alerte getuige belde direct de politie via 112. De twee liepen weg in de richting van de Celebesstraat. Agenten werden door een bewoner gewezen op een man die voldeed aan het opgegeven signalement en konden één van de twee verdachten op de Celebesstraat aanhouden. Deze 33-jarige Utrechter is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte, die een blauwe capuchon droeg en een heuptas met een geel accent.