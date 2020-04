Inbreker aangehouden

Rond 04.00 uur kreeg de politie melding van een getuige dat er een man in een achtertuin zou zitten. Agenten troffen daar inderdaad een man aan die zich daar verscholen had. De achterdeur was beschadigd en er lagen inbrekerswerktuigen in de tuin. De man, 31 jaar, woonplaats onbekend, is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.