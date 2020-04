Schietincident Almere - politie zoekt getuigen

Tussen 18:15 uur en 18:30 uur maakte een aantal mannen ruzie op een parkeerplaats ter hoogte van de Basilicumweg en de Kamillestraat. Tijdens die ruzie zijn er schoten gelost. Na het incident zijn er twee grijze auto’s weggereden, een VW Polo en Opel Corsa. We hebben inmiddels één verdachte kunnen aanhouden: een 20-jarige man uit Almere.

Onderzoek

De recherche doet onderzoek naar de toedracht. Een buurtonderzoek is inmiddels uitgevoerd en diverse getuigen zijn gehoord. Ook deed de forensische opsporing ter plaatse onderzoek.

Iets gezien?

Wij zijn op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord en hebben we u nog niet gesproken? Of misschien heeft u wel camerabeelden van het incident. We horen het graag! Melden kan via 0900-8844. Heeft u tips, maar geeft u die liever anoniem door? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Ook kunt u uw tips doorgeven via het onderstaande formulier.