Scooter in brand: getuigen gezocht

De politie haalde uit voorzorg meerdere bewoners uit hun woning. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen onderzocht, die klachten hadden in verband met de rookontwikkeling. Een van hen werd overgebracht naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. De brandweer heeft de brand geblust en de scooter bleek totaal verwoest. De politie sluit brandstichting niet uit.

Getuigenoproep

Heeft u iets verdachts gezien in de nacht van zondag op maandag tussen 01.45 en 02.05 uur in de Gloriantstraat of directe omgeving, dat met de bovenstaande brand te maken kan hebben?

Belt u dan a.u.b. met de politie in Alkmaar via tel.nr. 0900-8844. Vermeldt u er alstublieft zaaknummer 2020066170 bij.

