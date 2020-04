Fietsster gewond bij aanrijding met motorscooter

Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) heeft in samenwerking met de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) een onderzoek ingesteld. Er is onder andere een remproef gehouden met de motor om mogelijk vast te kunnen stellen wat de snelheid van de motor is geweest, aan de hand van de op het wegdek aangetroffen remspoor. De politie heeft een aantal getuigen gesproken. Was u ook getuige van de aanrijding of heeft u beeldmateriaal neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of anoniem op M 0800-7000. Het beeldmateriaal kunt u uploaden via het tipformulier.