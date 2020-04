Man neergeschoten, getuigen gezocht

Rond 17.30 uur parkeerde het slachtoffer zijn auto op het Zonneoord in Den Haag, toen plotseling een man van een motor afstapte en op hem begon te schieten. Het slachtoffer raakte hierbij gewond. De schutter vertrok daarna met een andere man op de motor. Gewaarschuwde agenten konden enige tijd later na een achtervolging twee mannen op een motor aanhouden op de Wippolderlaan in Wateringen. Omdat de verdachten mogelijk een vuurwapen bij zich zouden dragen, benaderden agenten hen bij de aanhouding met getrokken vuurwapens. Na onderzoek bleek dat de mannen niets met het schietincident te maken hadden en zijn later op de avond in vrijheid gesteld. Het slachtoffer is voor behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.



Tactisch en forensisch rechercheurs deden aan het begin van de avond uitgebreid onderzoek op het Zonneoord en op de Arckelweg in Poeldijk. Op de laatste locatie trof de politie in het water een tas en twee motorjassen aan. Onderzocht wordt of deze spullen in verband staan met het schietincident.



Signalement verdachten

Beide verdachten waren in het zwart gekleed, droegen een gesloten helm en hebben een licht getinte huiskleur. De schutter/bijrijder (circa 20 jaar oud) is wat kleiner (1.70 meter) dan de bestuurder van de motor (1.90 meter). De bestuurder is circa 25 jaar oud.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben tijdens het schietincident of op de Arckelweg in Poeldijk. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.



Benaderingstechniek gevaarlijke verdachten

Bij een aanhouding als deze maken agenten gebruik van een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BGTV). Als een verdachte niet aan de aanwijzingen van de agenten voldoet, bestaat de kans dat hij te maken krijgt met een agent die zijn vuurwapen gebruikt.