Agent bijna aangereden door scooter, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die het incident hebben zien gebeuren en wellicht een kenteken hebben gezien. Of mensen die later iemand hebben zien rijden die voldoet aan het signalement.

Heeft u tips of informatie, meld dit dan:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)