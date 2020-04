Automobilist negeert stopteken, na achtervolging aangehouden

Udenhout - Een 36-jarige Tilburger is maandag 6 april 2020 omstreeks 01.10 uur na een achtervolging door de politie op de Kreitenmolenstraat aangehouden. De roekeloze automobilist negeerde een stopteken, reed daarna met zeer hoge snelheden door een woonwijk en was vermoedelijk over invloed van drugs en alcohol Verder was zijn auto niet verzekerd, de APK-keuring verlopen en was zijn rijbewijs ongeldig is verklaard.