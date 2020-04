Jongen met mes bedreigd en beroofd van mobiele telefoon en jas

Het 15-jarige slachtoffer deed aangifte. Hij vertelde dat hij rond 23.30 uur met een vriend zijn hond uitliet. Ze liepen via de Lind, Peperstraat en Schoolstraat de Boxtelsebaan op. Daar zagen ze twee jongens de één gekleed in een donker en de ander in een lichtkleurig trainingspak achter een auto staan. Een van hen had een donkere bivakmuts op. De ander had een capuchon over zijn hoofd getrokken. De aangever kreeg daar direct een slecht gevoel bij. Die twee knapen renden op hen af, waarna ze op de vlucht sloegen. De 15-jarige jongen werd door de twee straatrovers ingesloten waarna hij door een van hen bedreigd werd met een mes. Hij moest zijn mobiele telefoon en jas afgeven. Hierna zijn de daders richting Canisiusstraat gevlucht. De politie heeft met een speurhond nog tevergeefs in de omgeving naar de daders gezocht.

Tips gevraagd