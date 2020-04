Politie onderzoekt woningoverval

De bewoner deed aangifte. Hij vertelde dat hij zijn auto omstreeks 23.30 uur in de straat parkeerde. Hierna liep hij naar zijn woning en opende met de huissleutel de voordeur. Op dat moment werd hij van achteren vastgegrepen. Hierna drongen drie of vier overvallers de woning binnen. Een van de daders dreigde met een vuurwapen. In de woning waren ook de echtgenote en dochter van de bewoner aanwezig. Ook zij werden door de overvallers bedreigd en/of vastgepakt. Uiteindelijk zijn de daders gevlucht via de Eerste Zeine in de richting van de Antoniusstraat / Stationsstraat. De overvallers droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan.