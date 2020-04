Verwarde man dringt woning binnen

De bewoner deed aangifte. Hij vertelde dat rond 21.05 uur werd aangebeld. Hij deed open en zag dat een man op de grond zat die hij wel eens in de stad ziet lopen. De man kwam omhoog en zei tegen hem dat de politie gebeld moest worden. Zonder hier verder uitleg over te geven, drong de man de woning binnen. Hierna ontstond een opstootje in de huiskamer, waarbij de aangever en diens zoon door de indringer in hun gezicht werden geslagen. Uiteindelijk lukte het de bewoners om de indringer naar buiten te werken. Hierbij werd de aangever tijdens het in bedwang houden van de agressieve man ook nog in zijn linkerarm gebeten. De politie werd gebeld waarbij aanvankelijk werd aangenomen dat het om een inbreker ging. De verdachte zette zijn verzet bij zijn arrestatie voort. Hij werd uiteindelijk overgebracht naar het cellencomplex en ingesloten, de Crisisdienst van de GGZ is op de hoogte gesteld.