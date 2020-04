Brandende vloeistof tegen woning: getuigen gezocht

Vrijdagavond rond 23.10 uur werd er door een of meerdere onbekenden een brandende vloeistof tegen een woning gegooid aan de Staatsland. Er raakte niemand gewond en er ontstond schade aan de betreffende woning. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen. Heeft u voor, tijdens of na dat tijdstip iets verdachts gezien of gehoord belt u dan met de politie op 0900-8844. Heeft u informatie die u anoniem wil delen, dan kunt u bellen op 0800-7000.