Opsporing Verzocht gaat verder in op de dood van Karin Grijpstra

Koarnjum - Dinsdag gaat Opsporing Verzocht dieper in op het onderzoek naar de dood van Karin Grijpstra. In de uitzending wordt gesproken met haar man en dochters over haar en over de laatste dag dat ze in leven was. De onrust in het dorp over deze verschrikkelijke gebeurtenis is groot. Dit keer wordt het publiek gevraagd om op een andere manier mee te denken en te helpen de waarheid boven tafel te krijgen.