Woningoverval Drachten in Opsporing Verzocht

Drachten - Dinsdagavond 07 april besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan de woningoverval op een 93- jarige mevrouw op maandag 21 oktober in Drachten. De overvallers hebben kostbare spullen meegenomen en hebben haar zelfs mishandeld. Er is inmiddels een verdachte opgepakt. Onderzoek wijst uit dat er mogelijk sprake is van nog twee handlangers. Het is een ontzettend laffe overval. Het programma doet een oproep aan het publiek om de zaak op te lossen.