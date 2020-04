In Opsporing Verzocht: man neergeschoten in Den Haag

De recherche roept onder meer via Opsporing Verzocht getuigen op zich te melden. Het gaat om mensen die iets hebben gezien, gehoord of op een andere manier informatie hebben over het schietincident of wat er is gebeurd op de Arckelweg in Poeldijk. Melden kan via 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.