Getuigen van belediging in Bunschoten gezocht

Rond 17.15 uur fietst het slachtoffer met een mondkapje op door Bunschoten. Dit doet zij omdat zij voor haar zieke ouders en zieke man zorgt. Als ze door de Tuinfluiter fietst, op de kruising Koolmees met de Leeuwerik in de Vogelbuurt, fietsen er twee jongens op haar af en maken haar met woorden belachelijk. En daar laten ze het niet bij. Eenmaal in de buurt van de vrouw, hoesten en spugen de twee jongens haar opzettelijk in het gezicht. De vrouw probeert nog achter hen aan te fietsen, maar helaas. Een man op de bakfiets schiet de vrouw te hulp en gaat achter de twee jongens aan.



De politie heeft een aangifte opgenomen en is op zoek naar de twee jongens én komt graag in contact met de man op de bakfiets die de vrouw heeft geholpen.