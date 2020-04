Bedreiging met vuurwapen

Omstreeks 18.20 uur kreeg de politie melding dat een jongen met een vuurwapen bedreigd zou zijn in de omgeving van de Linnaeusstraat in Zaandam. Nadat de identiteit van de verdachte bekend was geworden, deed de politie onderzoek in zijn woning. Hierbij werden onder anderen twee nepvuurwapens, een mes en een zak met vals geld aangetroffen.

De politie nam de goederen in beslag. De verdachte werd ter plaatse aangehouden.

De politie stelt een onderzoek in naar de bedreiging en naar de inbeslaggenomen goederen.

2020066745