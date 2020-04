Vier auto’s in brand op Midscheeps

Het vermoeden bestaat dat er sprake is geweest van brandstichting. De recherche is op zoek naar een man, ongeveer 35 jaar oud, gezet postuur, 1.80 - 1.85 m lang, droeg een zwarte pet met opschrift, een groene jas en een licht blauwe spijkerbroek. Deze man had een kromme rug of liep krom.