Gewonden en aanhouding bij geweldsincident

Eén van de aanwezigen is de woning ontvlucht en die kon op aanwijzing van een getuige op de kruising van de Kruislaan en de Middenweg door politiemensen worden aangehouden. Hij is onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis overgebracht. In de bewuste woning in de Eisingastraat werden twee gewonde personen opgevangen en naar een ziekenhuis overgebracht. De recherche van district Oost heeft de zaak in behandeling. De personen die bij dit incident aanwezig waren moeten nog gehoord worden om een goed beeld te krijgen van het incident.