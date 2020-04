Verborgen ruimte in auto, drie aanhoudingen

Politiemensen die aan het surveilleren waren zagen een bestelauto staan, waarvan het vermoeden was dat daarin een verborgen ruimte aanwezig was. Bij controle troffen zij daadwerkelijk een verborgen ruimte aan. Bij deze controle roken de politiemensen, in die verborgen ruimte, een chemische lucht die ze herkenden als een drugslucht. Direct werd een onderzoek in een woning gedaan in Amsterdam-Osdorp. Bij dat onderzoek werd ruim 30.000 euro in contanten, een hoeveelheid cocaïne, twee vuurwapens met munitie, versnijdingsmiddel gebruikt voor cocaïne, verpakkingsmateriaal, een pers om blokken mee te persen en dure merkkleding aangetroffen en in beslag genomen. De eigenaar van het voertuig en de twee personen aanwezig in de woning werden aangehouden.

De drie verdachten zijn naar een cellencomplex overgebracht, voorgeleid voor een hulpofficier van justitie en in verzekering gesteld. De verdachten zijn door rechercheurs van district west gehoord en de eigenaar van de auto is voorgeleid voor een rechter-commissaris en in bewaring gesteld.