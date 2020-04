Inbreker aangehouden dankzij alerte burger

Rond 19.00 uur vernielde een onbekende man een ruit van de supermarkt aan de Schoolstraat en ging vervolgens naar binnen om daar de schappen leeg te halen. Gewaarschuwde agenten waren snel op de Schoolstraat aanwezig en zagen de man uit het kapotte raam kruipen. Zij zetten te voet de achtervolging in en konden niet veel later de verdachte aanhouden op de Grote Markt. De man zit op dit moment vast en mag zich op een later moment verantwoorden voor de rechter-commissaris.



Verdachte situatie?

Ziet of hoort u iets verdachts wat bijvoorbeeld lijkt op een woning- of winkelinbraak? Bel 112! Zo kunnen we misdrijven voorkomen en verdachten snel aanhouden.