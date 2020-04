Man (63) overleden na verkeersongeval

Rond 14.00 uur raakte de vrachtwagen door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde via de greppel in het naastgelegen weiland. Bij het ongeluk was ook een blauwe Volvo-personenauto betrokken. De inzittende van deze auto raakte niet gewond. Hulpdiensten waren snel op de Woudseweg aanwezig, maar konden het leven van de vrachtwagenchauffeur helaas niet meer redden. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen waren van het ongeluk en is met name op zoek naar getuigen die achter de blauwe Volvo-personenauto reden op de Woudseweg. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of M 0800-7000.