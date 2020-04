Man neergeschoten op Zonneoord in Opsporing Verzocht

In de uitzending van Team West tonen we ook camerabeelden van een diefstal van een mobiele telefoon uit een school in Voorburg.



Afpersing | Voorburg

Dinsdag 20 augustus 2019 rond 00.50 uur fietste een 16- jarige jongen over de Prinses Mariannelaan in de richting van het station aan de Parkweg in Voorburg. Ter hoogte van park Sonnenburg zag hij een man op het fietspad staan en voelde zich gedwongen te stoppen. Hij zag dat de man een mes in zijn hand had. Vervolgens kwam een witte Volkswagen Golf aanrijden en de man vertelde de jongen dat hij door moest fietsen richting het station. Zelf stapte hij in de auto. Terwijl de jongen naar het station fietst, rijdt de auto stapvoets met hem mee. De jongen is zo bang dat hij niet durft weg te rijden. Bij het station stapten vier mannen uit de auto. Onder dwang moest het slachtoffer de ING App op zijn mobiele telefoon openen en zijn telefoon afgeven. Een van de mannen hield vervolgens zijn mobiele telefoon tegen die van het slachtoffer. Het slachtoffer kreeg vervolgens zijn telefoon terug en vertrok de VW Golf weer. In de middag ontdekte het slachtoffer dat zijn bankrekening was leeggehaald. In deze uitzending tonen we camerabeelden van de man die geld van de rekening van het slachtoffer haalt met behulp van zijn eigen mobiele telefoon. Herkent u de man op de beelden of heeft u meer informatie? Neemt u dan contact op!



Diefstal mobiele telefoon uit school | Voorburg

Op woensdag 22 januari ziet een man kans de mobiele telefoon uit de tas van een docent te stelen. De man loopt nonchalant de basisschool aan de Lusthof in Voorburg binnen. Een van de lokalen is leeg, want de docent is met de kinderen in de gymzaal. De man neemt uit haar achtergebleven tas haar mobiele telefoon weg. In deze uitzending tonen we camerabeelden van de man. Opvallend is dat hij nog vrolijk zwaait als hij weg gaat. Herkent u de man die nu vermoedelijk in het is bezit van een blauwe Galaxy S7?



Opsporing Verzocht | Man neergeschoten op Zonneoord | Den Haag

Afgelopen zondag 5 april rond 17.30 uur parkeerde een man zijn auto op het Zonneoord in Den Haag. Plotseling stapte een tot nu toe onbekende man van een motor en begon om hem te schieten. Het slachtoffer raakte hierbij gewond. De schutter vertrok daarna met een andere man op de motor. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Rond 17.50 uur werden op de Arckelweg in Poeldijk in het water een tas en twee motorjassen aangetroffen. Onderzocht wordt of deze spullen verband houden met dit incident. De beide verdachten waren in het zwart gekleed, droegen een gesloten helm en hebben een getinte huidskleur. De schutter/bijrijder (circa 20 jaar oud) is wat kleiner (1.70 meter) dan de bestuurder van de motor (1.90 meter). De bestuurder is circa 25 jaar oud. In de uitzending doen wij een getuigenoproep.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Uitzendingen

Team West: iedere dinsdag om 17.45 uur direct na het TV West nieuws. De uitzending wordt ieder uur twee keer herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

In het programma Opsporing - dinsdag om 20.35 uur op NPO1 – besteden we aandacht aan het schietincident op het Haagse Zonneoord. Herhaling op woensdag rond 16.30 uur op NPO2.