18 - jarige jongen aangehouden voor mishandeling bij metro Maashaven

Het slachtoffer was eerder die zaterdagmiddag bij een vergadering in Rotterdam-Zuid geweest en gaat op weg naar huis. Hij stapt rond 18u uit bij de tramhalte op de Brielselaan en loopt nietsvermoedend vanaf de tramhalte naar metrostation Maashaven. Plotseling gaat hij onderuit en wordt het zwart voor zijn ogen. Mogelijk is er een woordenwisseling aan vooraf gegaan. Het slachtoffer vertelde ons dat hij een duw kreeg waardoor hij op de grond viel. Hierna is er op hem ingeschopt. Toen hij wilde opstaan kreeg hij een harde trap in zijn gezicht. De dader ging daarna weg. Het slachtoffer liep gekneusde ribben op, een gebroken oogkas en moest zelfs aan zijn verwondingen geopereerd worden. Momenteel herstelt hij hier nog van.