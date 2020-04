Grote hoeveelheid grondstof synthetische drugs aangetroffen

Naar aanleiding van een anonieme melding gingen agenten de betreffende woning binnen en troffen daar in totaal ca 160 kg grondstof aan. De exacte waarde is niet bekend, maar het gaat om een groot bedrag. Deze grondstof wordt gebruikt voor het vervaardigen van synthetische drugs. Beide bewoners, een man en een vrouw, zijn aangehouden. De spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De woning ligt midden in een woonwijk

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. De politie neemt informatie en tips over mogelijke drugslabs altijd hoog op. De productie van drugs kan gevaarlijk zijn voor de omgeving. Bovendien worden afvalstoffen vaak illegaal gedumpt, waardoor er schade aan het milieu kan ontstaan. Ook het opruimen van vaten met drugsafval kost de maatschappij veel geld. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.