Jongemannen met doorgeladen revolver aangehouden

Driebergen, Amsterdam - De politie heeft in de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 april in Amsterdam vier jongemannen aangehouden nadat in hun auto een geladen revolver was aangetroffen. De verdachte, allen inwoners uit Amsterdam, zijn 21, 19, 18 en 17 jaar oud.