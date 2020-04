Grote asbestdumping, plofkraken en een woningoverval in Bureau Brabant

Waspik, Tilburg, Uden, Valkenswaard, Roosendaal - Bureau Brabant vraagt in de uitzending van maandag 20 april uw hulp bij het oplossen van ernstige misdrijven, zoals bij een woningoverval in Valkenswaard. Maar ook zoeken we de daders van een grote asbestdumping in Waspik, een diefstal in Roosendaal, meerdere plofkraken in Brabant, een graffitispuiter in Tilburg en een hoestende man die corona zegt te hebben in Eindhoven.