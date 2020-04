Tweede aanhouding voor overval frituur

Groene Opel Corsa

De dag na de overval, op donderdag 13 februari, werd een eerste verdachte aangehouden: een 17-jarige jongen uit Sittard. Begin maart maakte de politie al bekend dat er mogelijk meer verdachten betrokken waren bij de overval. Daarbij gaf ze tevens aan op zoek te zijn naar meer informatie over een groene Opel Corsa waar mogelijk gebruik van was gemaakt. Deze is niet lang daarna door de politie aangetroffen en in beslag genomen.



Overval en woninginbraak

De tweede verdachte die dinsdagmiddag werd aangehouden betreft een 18-jarige jongen uit Roermond. Hij werd niet alleen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval van 12 februari op de frituur in Sittard, maar voor meerdere strafbare feiten zoals een woninginbraak die begin november in Sittard plaatsvond.

Meerdere aanhoudingen

De politie zet het onderzoek naar de overval op de frituur onverminderd door. Meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.