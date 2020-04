Aanhoudingen na drugsonderzoek

De aanpak van druggerelateerde criminaliteit heeft voor de politie in Zwolle prioriteit. Het verzamelen en ontvangen van informatie speelt daarbij een cruciale rol. Tijdens dit onderzoek kwamen anonieme tips binnen over het dealen van harddrugs. De politie bedankt de tipgevers voor de informatie en roept alle inwoners op om dit te blijven doen. Dat kan via 0900-8844. Anoniem een tip doorgeven is mogelijk via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl