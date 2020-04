Grote hennepvondst leidt tot aanhoudingen en sluiting pand

Naar aanleiding van een melding over ‘schimmige praktijken’ stelde de politie een onderzoek in. In de middag van 7 april deed de politie een inval bij het pand aan de Constructieweg. Hier troffen agenten 25 kilo hennep aan en veel goederen die vermoedelijk zijn bedoeld voor een growshop. Het onderzoek leidde ook naar een pand aan de Havenstraat in Amsterdam dat eruit zag alsof men bezig was met het aanleggen van een hennepkwekerij.

De politie hield 3 mannen van 37, 44 en 45 jaar oud aan in Mijdrecht. In Amsterdam werden twee mannen van 32 en 33 jaar aangehouden. Het pand in Mijdrecht is direct door de gemeente gesloten voor een periode van zes maanden. Het politieonderzoek gaat door.

Ondermijning in Midden-Nederland

Ondermijnende criminaliteit komt overal in Midden-Nederland voor. Politie, gemeenten, openbaar ministerie en belastingdienst trekken samen op in de strijd tegen ondermijning. Georganiseerde misdaad kan vaak niet worden uitgevoerd zónder de hulp van ‘gewone mensen’. Want ook criminelen hebben bijvoorbeeld transport, opslagruimten, woningen en vergunningen nodig. De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld noemen we ondermijning. Criminelen schuwen hierbij niet om mensen onder druk te zetten, af te persen of geweld te gebruiken. Burgers en ondernemers lopen risico.

Help mee met politieonderzoek

Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem.

Melding doen bij gemeente

Deze actie betrof een samenwerking tussen de gemeenten en politie in het kader van de aanpak van ondermijning. Heeft u signalen van ondermijnende activiteiten of strafbare feiten? Meld het bij de gemeente via ondermijning@derondevenen.nl.