Politie zoekt getuigen vernieling bij school

Rond half 12 werd de politie gebeld over de vernielingen. Een groepje van een kleine tien jongeren zou huis houden rond een school aan de Kloosterlaan. Zo werd er geprobeerd een ruit in te gooien en is beplanting losgetrokken. Bij dezelfde school werden rond de jaarwisseling ook al vernielingen aangericht.

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of die weten wie hier achter zouden kunnen zitten. Ook de jongeren zelf worden gevraagd zich te komen melden. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.