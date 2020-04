Lichaam aangetroffen in water

In verband met de omstandigheden waaronder het lichaam werd gevonden, gaat de politie uit van een misdrijf. De politie heeft daarom een TGO (Team Grootschalige Opsporing) gestart.



Getuigenoproep

De rechercheurs van het onderzoeksteam zijn op zoek naar getuigen. Heeft u mogelijk iets verdachts gezien op of nabij het water van de Mooie Nel? Of heeft u meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via tel.nr. 0900-8844. Heeft u informatie, maar blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via telnr. 0800-7000.



2020067582