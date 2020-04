Verdachte aangehouden na aantreffen vuurwapen en politiekleding

Even na 6.00 uur zien agenten een zwarte Volkswagen Golf, waar eerder deze maand een melding over was binnengekomen waarbij een vuurwapen zou zijn gezien. In het voertuig zitten meerdere personen. Als de agenten hen aanspreken, zetten ze het op een lopen. De bestuurder van de auto wordt aangehouden. Bij de doorzoeking van het voertuig wordt een vuurwapen aangetroffen.

In de omgeving wordt tevens gezocht naar de andere inzittenden. Zowel in de auto als op de vermoedelijke vluchtroute worden diverse kledingstukken behorend bij het politie-uniform aangetroffen. De politie doet onderzoek en kijkt daarbij uiteraard ook naar de herkomst van de kleding.