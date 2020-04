Gewapende overvaller van supermarkt in Lekkerkerk aangehouden

De man kwam rond 19:45 uur met een bivakmuts op en een steekwapen in zijn hand de supermarkt binnenlopen. Hij bedreigde een medewerker met het steekwapen en dwong hem de kassa te openen, maar vluchtte weg toen hij de bedrijfsleider zag. Meerdere personen in de supermarkt hadden ondertussen al 112 gebeld en het signalement van de verdachte doorgegeven. Politieagenten in de buurt zochten naar de verdachte die op de fiets was weggegaan. Ze hielden hem een paar minuten later aan. De verdachte is een 21-jarige man uit Lekkerkerk. Hij zit op dit moment nog vast om te worden verhoord.

Overval winkels

Een overval op een winkel, tankstation, taxi of geldauto is een zwaar misdrijf waarbij altijd bedreiging of geweld komt kijken. Overvallers kiezen meestal voor een doelwit dat veel buit oplevert met zo min mogelijk risico. Op politie.nl staan een aantal maatregelen die de veiligheid van een onderneming kunnen vergroten.

Wat te doen bij een overval?

Mocht u toch het slachtoffer van een overval worden volg dan het RAAK-principe:

R: Rustig blijven; overvallers komen niet voor mensen, maar voor geld.

A: Accepteren; pleeg geen verzet. Ga er altijd van uit dat wapens echt zijn.

A: Afgeven; geef wat de daders vragen. Geld en goederen zijn vervangbaar.

K: Kijken; neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op (lengte, kleding, spraak etc.)