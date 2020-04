Agent geschopt en gebeten in Rotterdam

Agenten kregen rond 20.15 uur een melding dat een grote groep bij elkaar stond. De groep liet zich niet aanspreken. Sterker nog, ze keerden zich tegen de agenten die hen aanspraken. Een agent moest zijn wapenstok gebruiken om een man van zich af te weren die op hem af kwam. Een andere agent werd geschopt en gebeten. Na gebruik van pepperspray kon een 30-jarige man uit Rotterdam in de boeien worden geslagen.



Er wordt verder onderzoek gedaan naar andere verdachte(n). Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het incident had een behoorlijke impact op agenten. Er is aangifte gedaan tegen de aangehouden verdachte van mishandeling en/of poging doodslag.



Onacceptabel

Dergelijke agressie en geweld tegen hulpverleners is volstrekt onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig (communicatie)beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners. De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners meteen op en het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Collega’s die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie. Politiemensen werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen we naar voren en gaan we de confrontatie niet uit de weg; voor de veiligheid van hulpverleners en burgers.

Lees hierover meer op: https://www.politie.nl/themas/geweld-tegen-politie-en-hulpverleners.html