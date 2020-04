Verdachte aangehouden na schietincident Cordell Hullplaats

Zaterdag 7 maart rond 3 uur ’s morgens kreeg de politie de melding dat er vuurwerk zou worden afgestoken op de Cordell Hullplaats. Agenten troffen in de straat echter twee mannen aan die vertelden dat zij beschoten waren. Zij wilden iemand bezoeken en klopten en belden aan bij de betreffende woning. Er werd niet open gedaan. Even later kwam een voor hen onbekende man naar buiten en die bedreigde beiden met een vuurwapen. Vervolgens vuurde de onbekende man. Een 23-jarige Vlaardinger werd indirect geraakt door een projectiel en liep daarbij een bloeduitstorting op. Na onderzoek hielden agenten vrijdag 3 april de 29 jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats aan. De officier van justitie heeft de verdachte 6 april voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de verdachte 14 dagen langer vast moet zitten.