Mannen aangehouden na inrijden op agent

Rond 18.35 uur reed het tweetal in één auto op de Zwart Janstraat en sloeg de Bergweg in. De bestuurder volgde de daarmee niet de verplichte rijrichting, wat voor een agent aanleiding was om hem op zijn gedrag te willen aanspreken. In plaats van te stoppen reed de automobilist , al bellend, hard weg. De agent volgde de auto en lichtte meteen zijn collega's in. Tezamen zetten zij alles op alles om de automobilist op een veilige en verantwoorde manier te achterhalen.

Stofwolk

De verdachte reed zó hard dat hij een enorme stofwolk achter zich liet en het volgens de agenten een wonder was dat hij niemand aanreed.. De man negeerde zowat alle denkbare verkeersregels en reed vele malen fors harder dan de maximaal toegestane snelheid van 50 kilometer per uur. Op de Noordsingel racete de verdachte naar een tegemoetkomende politieauto en nét voordat hij hem frontaal zou raken, week de bestuurder nog uit.



Over de kop

Na een rit in Rotterdam Crooswijk verloor de bestuurder door zijn ongekende rijgedrag op het Bentinckplein de macht over het stuur. De auto raakte een paal en sloeg over de kop. De twee inzittenden renden de auto nog wel uit, maar met alle toegesnelde agenten bleek dat onbegonnen werk. Ze werden snel aangehouden en na een check door ambulancepersoneel kon het duo mee maar net bureau. De agent die op de Noordsingel bijna werd geraakt, heeft aangifte gedaan van poging doodslag.