Overvallen en beroving van 80-jarige man in Bureau Rijnmond

Overvallen op supermarkten in Vlaardingen

Vermoedelijk dezelfde dader heeft in drie dagen tijd, in maart 2020, twee supermarkten in Vlaardingen overvallen. Hij bracht op 20 maart eerst een ‘bezoekje’ aan de Jumbo, om vervolgens drie dagen later te verschijnen bij de Albert Heijn. Beide winkels zijn gevestigd in het winkelcentrum De Loper in Vlaardingen. Waar de dader bij de eerste overval alleen handelt, werkt hij bij de tweede overval samen met een handlanger. Wie herkent deze overvallers?



80-jarige man beroofd van scooter

Zondagmiddag 29 maart werd op klaarlichte dag een 80-jarige man op het fietspad op de hoek Gouwestraat-Kievitsweg met geweld van zijn scooter getrokken. De twee daders van 16-18 jaar gingen er op het eigendom van het slachtoffer vandoor. De scooter is inmiddels op een pleintje aan de Tongelaarweg in Rotterdam gevonden. Nu de daders nog!



Poortugaalse snackbar doelwit van overvallers

Twee gemaskerde mannen overvielen vrijdagavond 6 december 2019 een snackbar aan de Achterweg. Gelukkig raakte niemand gewond. Van de daders zijn beelden. De politie spreekt graag met mensen die de daders (her)kennen en met getuigen.

