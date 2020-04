Gestolen aanhanger terug, verdachte aangehouden

Op 29 maart jl. werd een aanhangwagen gestolen bij een bouwmarkt in Breda. De eigenaar van de aanhanger deed meteen na ontdekking van de diefstal aangifte bij de politie en een onderzoek werd ingesteld. Uit dit onderzoek kwamen gegevens van de man die mogelijk betrokken zou zijn bij de diefstal of heling van het ding.

Agenten zijn dinsdagmiddag langs het adres gereden waar deze man zou wonen. Op het erf van een woning aan de Bremstraat in Sint Willebrord zagen zij inderdaad een aanhanger staan. Bij nader onderzoek bleek het inderdaad te gaan om de gestolen aanhangwagen uit Breda.

De bewoner is aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex. Daar zit hij nog vast. De man wordt woensdag verder gehoord over de zaak. De aanhanger is in beslag genomen door de politie.